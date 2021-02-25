Hindistan-Pakistan arasında Keşmir'de ateşkes anlaşması
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Hindistan-Pakistan arasında Keşmir'de ateşkes anlaşması

25.02.2021 12:40 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:44
Hindistan-Pakistan arasında Keşmir'de ateşkes anlaşması

Hindistan ve Pakistan arasında Keşmiş sınırında ateşkes anlaşması imzalandı.

Hindistan ve Pakistan arasında Keşmiş sınırında ateşkes anlaşması imzalandı. İki ülkenin tüm anlaşmalara tam olarak riayet etmesi konusunda anlaşma sağlandı.

Hindistan ve Pakistan'ın askeri operasyonlar direktörlüklerinin yayınladığı ortak açıklamada, Keşmir'de ateşkes anlaşması imzalandığı duyuruldu. İki ülkenin tüm anlaşmalara tam olarak riayet etmesi konusunda anlaşma sağlanırken; çatışmaların önlenmesi kapsamında görüşmelerin süreceği ifade edildi. Açıklamada, "İki taraf 24 Şubat'ı 25 Şubat'a bağlayan gece yarısından itibaren kontrol hattı ve diğer bölgelerde ateşkese, tüm mutabakat ve anlaşmalara mutlak şekilde riayet edilmesi konusunda anlaşmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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