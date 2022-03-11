Hindistan, Pakistan'a yanlışlıkla füze fırlatıldığını doğruladı - Haberler

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Hindistan, Pakistan'a yanlışlıkla füze fırlatıldığını doğruladı

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Hindistan, Pakistan'a yanlışlıkla füze fırlatıldığını doğruladı

Hindistan Savunma Bakanlığı, rutin bakım sırasında teknik bir arıza sebebiyle bir füzenin yanlışlıkla fırlatıldığını ve bunun Pakistan'a düştüğünü doğruladı.

Hindistan Savunma Bakanlığı, rutin bakım sırasında teknik bir arıza sebebiyle bir füzenin yanlışlıkla fırlatıldığını ve bunun Pakistan'a düştüğünü doğruladı.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 Mart'ta rutin bakım sırasında teknik bir arıza sebebiyle savaş başlığı taşımayan füzenin yanlışlıkla fırlatıldığı ve bunun Pakistan'a düştüğü doğrulanırken, olay "son derece üzücü" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, hadise sebebiyle can kaybı yaşanmamasının rahatlatıcı bir durum olduğu belirtilerek, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, dün yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir nesnenin ülke hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletine düştüğünü belirterek, "Süpersonik uçan bir nesneydi, büyük ihtimalle füzeydi fakat kesinlikle silahsızdı." ifadesini kullanmıştı.

Pakistan, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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