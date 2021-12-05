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Hindistan ordusunun Myanmar sınırındaki operasyonunda 13 kişi öldü

AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Hindistan ordusunun Myanmar sınırındaki operasyonunda 13 kişi öldü

Hindistan ordusunun, ülkenin Myanmar sınırındaki Nagaland eyaletinde düzenlediği operasyonda, aralarında direnişçilerin olduğunu iddia edilen 13 kişi öldü.

ORDU (AA) - Hindistan ordusunun, ülkenin Myanmar sınırındaki Nagaland eyaletinde düzenlediği operasyonda, aralarında direnişçilerin olduğunu iddia edilen 13 kişi öldü.

Kamuoyuna açıklama yapma yetkisi olmadığı için isminin verilmesini istemeyen bir ordu yetkilisi, bölgede direnişçilerin faaliyet gösterdiğine dair istihbarat üzerine askerlerin harekete geçtiğini belirtti.

Askerlerin, direnişçileri taşıdığı düşünülen bir kamyona açtığı ateşte 6 kişinin öldüğünü aktaran yetkili, olayı protesto eden köylülerin ise ordu araçlarını ateşe vermek istediğini kaydetti. Yetkili, bunun üzerine askerlerin öfkeli köylülere açtığı ateşte 7 sivilin öldüğünü söyledi.

Ordu yetkilisi, direnişçilerin, Assam eyaletinin Gauhati şehrinin 400 kilometre doğusunda askerlere saldırı düzenlemeyi planladıklarına dair istihbarat aldıklarını ve bir haftadır pusuda beklediklerini belirtti.

Yetkili ayrıca köylüler ile çıkan çatışmada bir askerin öldüğü bilgisini paylaştı.

Eyaletin Mon ilçesine bağlı Oting sınır köyünde, dün gerçekleşen olay sonrası yerel halk, orduya ait araçları yaktı.

Nagaland eyaleti Başbakanı Neiphiu Rio, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "sivillerin ölümüne yol açan talihsiz olayı" kınadığını belirtti.

Rio, soruşturma başlatılmasını istedi.

Yerel halktan Nyamtow Konyak, hayatını kaybeden kişilerin kömür madencileri olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah da "talihsiz olaydan" üzüntü duyduğunu ve eyalet bünyesinde soruşturma başlatılacağını dile getirdi.

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AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

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