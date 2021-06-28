Hindistan nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füzesini test etti
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Hindistan nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füzesini test etti

Hindistan nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füzesini test etti
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Hindistan ordusunun, nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze sistemini test ettiği bildirildi.

Hindistan ordusunun, nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze sistemini test ettiği bildirildi.

Sputnik'in haberine göre, Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kuruluşu (DRDO) tarafından geliştirilen "Agni P" füzesi, sabah saatlerinde Bengal Körfezi açığındaki Abdül Kelam Adası'ndan ateşlendi.

Agni füzelerinin geliştirilmiş hali olan yeni nesil füzenin hedeflerin tümünü vurduğu belirtildi.

Menzili 1000 ila 2 bin kilometre olan güdümlü füze nükleer başlık taşıyabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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