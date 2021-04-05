Hindistan, Nijerya'ya 100 bin doz Kovid-19 aşısı bağışladı
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Hindistan, Nijerya'ya 100 bin doz Kovid-19 aşısı bağışladı

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Hindistan, Nijerya'ya 100 bin doz Kovid-19 aşısı bağışladı

Hindistan'ın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kapsamında Nijerya'ya 100 bin doz aşı bağışladığı bildirildi.

Hindistan'ın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kapsamında Nijerya'ya 100 bin doz aşı bağışladığı bildirildi.

Hindistan'ın Abuja Büyükelçisi Abhay Thakur, yaptığı yazılı açıklamada, Hindistan hükümetinin gönderdiği 100 bin doz aşının başkent Abuja'daki Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansa (NPHCDA) teslim edildiğini belirtti.

Thakur, Nijerya'ya sağlanan bu aşıların, iki ülke arasındaki yakın dostluğun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Nijerya, Güney Afrikalı telekomünikasyon şirketi MTN ve Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) toplam 4 milyon 224 bin doz AstraZeneca aşısını teslim almıştı.

Ülkede 5 Mart'ta başlatılan kitlesel Kovid-19 aşısı kampanyası kapsamında 700'den fazla kişiye aşı yapıldı.

Nijerya'da salgının başından bu yana 163 bin 113 kişi virüse yakalandı, bunlardan 151 bin 853'ü sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 58 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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