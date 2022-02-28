Hindistan, Kovid-19 vakalarındaki düşüşe rağmen uluslararası uçuş yasağını uzattı

Hindistan, Kovid-19 vakalarındaki düşüşe rağmen uluslararası ticari uçuşlara başlama tarihinin ertelendiğini duyurdu.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (DGCA) yapılan açıklamada, 28 Şubat'a kadar askıya alınan uluslararası uçuş yasağının bir sonraki duyuruya kadar devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, "seyahat balonu" kapsamındaki uçuşların etkilenmeyeceği ifade edildi.

Öte yandan söz konusu kararın uluslararası kargo faaliyetlerinin ve havacılık yönetimi tarafından onaylanan uçuşları kapsamadığı aktarıldı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte tespit edilen 8 bin 13 vaka ile toplam vaka sayısı 429 milyon 241 bin 30'a yükseldi.

Son 24 saatte 119 kişi hayatını kaybetti, virüse bağlı yaşamını yitirenlerin sayısı 513 bin 843'e çıktı.