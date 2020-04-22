Hindistan, Kovid-19 hastalarının gözetimini akıllı bileklikle sürdürmeyi planlıyor
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Hindistan, Kovid-19 hastalarının gözetimini akıllı bileklikle sürdürmeyi planlıyor

YENİ Hindistan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının yerlerini, vücut sıcaklarını ve temaslarını takip edebilecek akıllı bir bileklik üretmeyi planladığı bildirildi.

22.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:18
Hindistan, Kovid-19 hastalarının gözetimini akıllı bileklikle sürdürmeyi planlıyor

YENİ Hindistan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının yerlerini, vücut sıcaklarını ve temaslarını takip edebilecek akıllı bir bileklik üretmeyi planladığı bildirildi.

Bilekliği üretecek kamu iktisadi teşekkülü Hindistan Yayın Mühendislik Danışma Şirketinin (Broadcast Engineering Consultants India Limited-BECİL) Başkanı George Kuruvilla, yaptığı açıklamada, akıllı bileklik projesinin karantinadaki hastaların izlenmesine, sağlık çalışanları ve temel hizmet sağlayıcılarına yardımcı olacağını söyledi.

Kuruvilla, bilekliklerin mayıs ayında piyasa sürüleceğini belirtti.

Evde veya hastanede bulunan karantinadaki hastaların hareket ve vücut sıcaklıklarının izlenmesini sağlayacak olan bilekler, hasta karantina bölgesi dışına çıkarsa yetkililere bildirim gönderecek. Bilekliklerde ayrıca yardım istemek için acil durum düğmesi olacak.

Sağlık çalışanları, karşılaştıkları kişilerin daha önce Kovid-19'a yakalanma riski yüksek bölgelerde olup olmadıklarını veya enfekte olan kişilerle temas kurup kurmadıklarını bileklikler aracılığıyla öğrenebilecek.

Bileklikler, enfekte olan bir kişinin daha önce ziyaret ettiği tüm yerleri, kullandığı rotayı ve herhangi bir yurt dışı ziyareti yapıp yapmadığını gösterebilecek. Ayrıca kullanıcıyı, hasta bir kişinin yakınında olduğuna dair uyaracak.

Başbakan Narendra Modi, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlardan salgın riskleri konusunda kendilerine yardımcı olacak Arogya Setu adındaki uygulamayı telefonlarına indirmesini istemişti. Uygulama, 2 Nisan'dan bu yana 50 milyondan fazla indirildi.

Kuruvilla, akıllı bileklik ile uygulamanın entegre edilebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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