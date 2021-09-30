Hindistan, Keşmir'de stratejik tünel inşa ediyor - Haberler
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Hindistan, Keşmir'de stratejik tünel inşa ediyor

AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel
Hindistan, Keşmir'de stratejik tünel inşa ediyor

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yüzlerce kişi, Ladakh ile Keşmir Vadisi'ni birbirine bağlamak amacıyla tüneller açmak ve köprüler inşa etmek için çalışıyor.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yüzlerce kişi, Ladakh ile Keşmir Vadisi'ni birbirine bağlamak amacıyla tüneller açmak ve köprüler inşa etmek için çalışıyor.

Yılın yarısında yoğun Kar yağışı sebebiyle diğer bölgelerden izole kalan soğuk çöl bölgesi Ladakh, Pakistan ve Çin ile fiili sınırları paylaşması sebebiyle stratejik öneme sahip ve bölgeye yılın yaklaşık 6 ayı havadan lojistik ve ulaşım sağlanıyor.

Yetkililer, yapılması planlanan dört tünelden ilkinin şimdiden tamamlandığını, tatil beldesi Sonamarg'ın ilk kez kış aylarında erişilebilir hale getirileceğini kaydetti.

Hindistan'ın Kara Yolu Taşımacılığı ve Kara Yolları Bakanı Nitin Gadkari, proje sahasına yaptığı ziyarette, çalışmaların 2024 genel seçimlerinden önce bitmesini umduğunu söyledi.

Gadkari, "Zor olduğunu biliyorum ama zamanında yapabileceklerinden eminim. Elbette seçimlerden önce bitmesini istiyoruz." dedi.

Sonamarg'ı Ladakh'a bağlayacak 932 milyon dolarlık projenin son tüneli yaklaşık 14 kilometre uzunluğunda olacak ve zorlu Zojila geçidini aşacak.

Yetkililer, bunun Hindistan'ın en uzun ve 3,485 metre ile en yüksek tüneli olacağını belirtiyor.

İnşaatta çalışan işçilerden Tariq Ahmed Lone, "Diğer inşaat işlerine benzemiyor. Bu harika bir deneyim." diye konuştu.

Uzmanlar, tünelin orduya lojistik esneklik sağlayacağını ve operasyonel ve stratejik hareketlilik kazandıracağını söylüyor.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri
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