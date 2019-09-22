"Hindistan Keşmir'de İsrail'in Filistin'de yaptıklarını yapıyor"

22.09.2019 11:02

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'in Meclis Başkanı Şah Gulam Kadir, Hindistan'ın İsrail'in Filistinlilere karşı kullandığı baskı yöntemlerini Keşmir'de uyguladığını belirtti.

Kadir, Hindistan'ın kontrolü altında tuttuğu Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından Pakistan ve Hindistan arasında artan gerilimi gözlemleyen Türk gazeteci heyetini, Azad Cammu ve Keşmir'in başkenti Muzafferabad'da kabul etti.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'de internet ve telefon bağlantılarını kestiğini söyleyen Kadir, "Hint güçleri Kontrol Hattı'nın bizim tarafımızdaki sivillere ayrım gözetmeksizin ateş açıyor. Her gün birileri ölüyor ya da yaralanıyor. Her türlü işkence uygulanıyor. Çok sayıda kadın, kocasının akıbetini bilmiyor. Kendilerine 'yarı dul' diyoruz çünkü ne kocalarının varlıklarından ne de ölüp ölmediklerinden haber var." dedi.

Cammu Keşmir'de sokağa çıkma yasağının başladığı 5 Ağustos'tan bu yana 4 binden fazla kişinin tutuklandığını açıklayan Kadir, tutuklular arasında avukatlar, yerel meclis üyeleri, sivil toplum liderleri ve gazeteciler gibi tanınmış kişilerin olduğunu kaydetti.

Hindistan'ın İsrail'in Filistinlilere uyguladığı baskı yöntemlerini Keşmir'de kullandığını söyleyen Kadir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hindistan Keşmir'de İsrail'in Filistin'de yaptıkların benzer yöntemler izliyor. Hint güvenlik güçleri 10 yaşından büyük çocukları tutuklayıp karakollara götürüyor ve dövüyor. Bir gece boyunca işkence ettikten sonra evlerine gitmeleri için bırakıyorlar. Bazı geceler, evleri basıp uykudan kaldırdıkları genç bir çocuğu herkesin önünde dövmeye başlıyorlar. Sabaha kadar eziyet edip oraya bırakıyorlar. Diğer gençlere de böylece mesaj veriyorlar. Amaçları genç nesli terörize etmek. Hindistan medyasında Keşmir'de demografi değişimi meselesi ilk kez 1993'te dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres'in Keşmir'de demografik değişim önerisinde bulunmasıyla gündeme gelmişti."

- "Hindistan demokrasisi konu Keşmir olunca bitiyor"

Kadir, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin tamamı Hindulardan oluşan "Büyük Hindistan" hayalinden de söz ederek "Yapmaya çalıştığı şey Büyük Hindistan'ı yaratmak için Hinduların dışındakilerden kurtulmak. Hindistan Gönüllüler Organizasyonu (RSS) isimli örgüte ait olan bu ideoloji, sadece Hindulardan oluşan bir Hindistan yaratmak için mevcut dinleri Hinduizm'e çevirmeyi, olmazsa onları öldürmeyi veya başka ülkelere göndermeyi amaçlıyor. Modi hükümetinin düşünce yapısı bu. Hindistan'ın demokrasisi konu Keşmir olunca bitiyor." ifadelerini kullandı.

Çoğunluğu Müslüman tek Hint eyaleti olan Cammu Keşmir'de demografik yapının değiştirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Kadir, Hindistan hükümetinin 1,5 milyon Hindu'nun bölgede mülk edinmesini sağladığını söyledi.

- "Keşmirliler birlik içinde"

Keşmir'de sorunun çözümü için son raddeye kadar diplomasi kullanılması gerektiğine işaret eden Kadir, "Uluslararası toplumdan bize destek gelmemesi direncimizi etkilemez. Pakistan-Hindistan arasındaki kontrol hattının her iki tarafındaki Keşmirliler de Hindistan'a karşı birlik içindeler. Özgürlüklerini almak için hayatlarını vermeye hazırlar." şeklinde konuştu.

Kadir, "Hindistan'ın mevcut politikaları bölgedeki silahlı direnişin yükselişine sebep olur mu?" sorusuna ise "İnsanların işgal altındaki Keşmir'de yürüttüğü direnişi durduramayız. Herhangi biri, evinde annesine ya da kız kardeşine tecavüz edildiğinde ne yapmasını beklersiniz? Bunun öcünü mutlaka alacaktır. Ayrıca Hindistan ordusu kendi silahlarını satıyor yani silah temin etmek kolay. Dolayısıyla gençler oradaki direnişe devam edecektir." diye yanıt verdi.

Kaynak: AA