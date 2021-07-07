Hindistan Kendi PUBG Mobile Sürümünü Alıyor

Krafton, muhtemelen PUBG Mobile'ın daha önce bölgede yaşadığı sorunların bir sonucu olarak, bu belirli oyuncu grubuna adanmış bir PUBG Mobile sürümü olan Battlegrounds Mobile India'nın piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Krafton, muhtemelen PUBG Mobile'ın daha önce bölgede yaşadığı sorunların bir sonucu olarak, bu belirli oyuncu grubuna adanmış bir PUBG Mobile sürümü olan Battlegrounds Mobile India'nın piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

PUBG

Hindistan, PUBG'nin kendi versiyonunu yeni aldı. Erken Erişim'den yeni çıkmış olan Battlegrounds mobile India, artık Hindistan'da Google Play'de oynaması ücretsiz çok oyunculu olarak oynanabilir.

Battlegrounds mobile India, temelde bildiğimiz battle royale oyunudur, ancak Hindistan'daki küçük mobil ekranlara çevrilmiş iyi bilinen "Tavuk yemeği" formülünü oynamak ve görmek ücretsiz olacaktır.

Battlegrounds Mobile India, 18 Mayıs 2021'den bu yana Google Play üzerinden ön kayıtlara açıldı. Oyunun geliştiricisi Krafton, bugün itibarıyla 40 milyon ön kayıt sayısına ulaştıklarını paylaştı. 20 milyon hayran, oyunu daha henüz denememişken çoktan denemiş oldu. Erken Erişim'de.

lansmanını kutlarken, oyuncular artık India Ka Battlegrounds etkinliğine katılarak ücretsiz bir mor kıyafet kazanabilirler.

Yaklaşan etkinlikler arasında Weekend Vibes, Celebration Time, Friends for Life ve kıyafetlerden silah kaplamalarına kadar heyecan verici ödüller içeren çok daha fazlası yer alıyor. "Bu, önünüze çıkan bir dizi yeni içerik, iş birliği ve e-spor turnuvasının sadece başlangıcı ve biz de bunun için çabalayacağız Hindistan'daki hayranlarımızın ve topluluğumuzun Battlegrounds deneyimlerinden tam anlamıyla yararlanabilmesini sağlamak." KRAFTON, Inc.'in CEO'su CH Kim dedi.

KRAFTON, Hindistan'ın yerel oyun ve e-spor endüstrisine daha fazla yatırım yapmayı planlıyor.

Kaynak: Turkmmo