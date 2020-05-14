Hindistan karantinası, 5 kadının dostluğuyla son buldu
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Hindistan karantinası, 5 kadının dostluğuyla son buldu

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle mahsur kaldıkları Hindistan'da sosyal meya üzerinden kurdukları iletişimle tanışan 5 kadın, getirildikleri İzmir'deki yurtta 14 günlük karantinanın ardından evlerine gitti.

Hindistan karantinası, 5 kadının dostluğuyla son buldu
14.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:40

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle mahsur kaldıkları Hindistan'da sosyal meya üzerinden kurdukları iletişimle tanışan 5 kadın, getirildikleri İzmir'deki yurtta 14 günlük karantinanın ardından evlerine gitti. 5 kadın Hindistan ve Türkiye'deki 52 günlük karantina sürecinde çok güzel bir dostluk kurduklarını söylediler. 

Koronavirüs salgınına farklı nedenlerle gittikleri Hindistan'da yakalanan 5 kadın, sınırların kapanmasıyla birlikte geri dönemedi. Kadınlar sosyal medya üzerinden birbirleriyle irtibata geçti. Yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine destek olan Seda Yavaş, Gökçen Yücekaya, Pınar Genç, Güneş Atalay ve Ceren Başgül Nebioğlu, Türkiye'ye getirildikten sonra İzmir'in Buca ilçesindeki Hanzade Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. 52 günlük karantina sürecinin sonunda yurttan ayrılan kadınlar, son gecelerinde kutlama yapıp, birbirleriyle vedalaştı. Terapist Seda Yavaş, "Hepimiz yalnız olarak çıktık bu yola. Hindistan'a gitmekteki sebeplerimiz farklı olsa da ortak olan tek şey tek başıma çıktığımız içsel yolculuğumuzdu. Ama hayat bizi 52 gün süren kader arkadaşlığına götürdü. Önce Türkiye'mize dönmek için mücadele verdik. Yüzlerimizi bile göremeden destek olduk, can olduk birbirimize. Bazen ağladık bazen güldük ama umudumuzu hiç kaybetmedik. İlk defa birbirimizi havalimanında gördük sonra Türkiye'de karantinada 14 gün aynı katta kaldık. Şimdi hepimiz ayrı şehirlere dağılacağız ama hayatımız boyunca birbirimizi unutmayacağız" dedi.

'BEBEK GİBİ BAKILDIK'Gökçen Yücekaya ise, "Karantina sürecimizi sağlıklı biçimde tamamladık ve evlerimize döndük. Tüm bu zorluklar içinde birlikte olduğum ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Onlarla her şeyi birlikte el ele aşmak gerçekten çok daha kolay oldu.Bunun yanı sıra ülkemize döndüğümüz andan itibaren bizlere bebek gibi bakan ve her türlü detayı düşünen hükümetimize de ayrıca çok teşekkür ederim. Her şey çok mükemmeldi. Ülkemizde olmak çok güzel. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler hayat" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN NE KADAR ÖZEL BİR YER OLDUĞUNU ANLADIM'Evine döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Pınar Genç ise, "Türkiye'nin ne kadar özel bir yer olduğunu bir kez daha anladım. Uçağa bindiğimiz andan itibaren yaşadığım tüm endişe ve korkular yok oldu. Uçağın tekerleri kalkana kadar endişelerim vardı. Karantina süreci başladıktan sonra çalışanlarımız ve yönetimdeki insanlar çok tatlılardı. Ben özellikle vejetaryen yemek istedim. Bu isteğimi yerine getiriler, her gün çok lezzetli vejetaryen yemekler yaptılar. En önemlisi ise orada edindiğim dostluklarım oldu. Ayrı ayrı odalarda kaldık ama hiç kopmadık. Son gün hep beraber karantinanın bitişini kutladık. Çok duygulandım. Karantina süreci bitse de dostluklar bitmeyecek" diye konuştu.'GÜNDE İKİ KERE ATEŞİMİZ ÖLÇÜLDÜ'

Hindistan'a dövme kursu için gittiğini söyleyen Ceren Başgül Nebioğlu da, "Yaklaşık üç aylık sürecin sonunda İstanbul'dayım. Bir ülkede mahsur kalmak gerçekten çok yıpratıcıydı. Ne kadar uykusuz kaldığımı Türkiye'ye geldiğim ilk gece anladım. Orada kalan Türklerle birlikte internet üzerinden bir grup kurduk ve hepimiz için çok büyük bir destek oldu. Ülkeme ve Türk Hava Yolları'na yaptığı uçuş için çok teşekkür ederim. Karantina sürecimiz çok güzeldi günde iki kere doktor ve hemşireler ateşimizi ölçtüler" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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