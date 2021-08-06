Hindistan, Kamu-Özel Ortaklığı Yatırım Yöntemiyle Çelik Silo İnşa Ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan, Kamu-Özel Ortaklığı Yatırım Yöntemiyle Çelik Silo İnşa Ediyor

Hindistan, Kamu-Özel Ortaklığı Yatırım Yöntemiyle Çelik Silo İnşa Ediyor
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Hindistan Gıda ve Kamu Dağıtım Bakanı Sadhvi Niranjan Jyoti, Hindistan Parlamentosu'nun Alt Kanadı'na, üyesi olduğu yönetimin ülkede Kamu-Özel Ortaklık Yöntemi ile çelik siloların yapılması için bir Eylem Planı hazırladığını bildirdi.

Hindistan Gıda ve Kamu Dağıtım Bakanı Sadhvi Niranjan Jyoti, Hindistan Parlamentosu'nun Alt Kanadı'na, üyesi olduğu yönetimin ülkede Kamu-Özel Ortaklık Yöntemi ile çelik siloların yapılması için bir Eylem Planı hazırladığını bildirdi. Bugüne kadar ülkenin çeşitli bölgelerinde 29, 75 Lakh Metrik Ton (LMT) (Lakh, Hindistan'da kullanılan bir ölçü birimi olup 1 Lakh 100. 000'e eşittir. Ç. N. ) kapasiteli çelik silolar yapılarak kullanıma sunuldu. Bunların dışında, 10. 625 LMT'lik kapasitenin yapımı sonuçlandırılmış olup kalanı ise çeşitli yapım aşamalarında. Ayrıca, Üst Düzey Komite, ülke genelinde inşa edilecek bazı büyük siloların merkez silo olarak işlev göreceği, diğer küçük siloların ise büyük silonun konumuna göre belirli uzaklıklarda inşa edileceği 108. 375 LMT kapasiteli toplam 249 yer önerisinde bulundu.

Yukarıda sözü edilen çelik siloların yanında, buğdayın tek bir yerde depolanması amacıyla 2007-2009 yılları arasında 7 ayrı yerde 5, 50 LMT kapasiteli devre tabanlı silolar inşa edilmişti.

Kaynak: steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Onur Akay Müge Anlı Şeyma Subaşı
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hindistan, Kamu-Özel Ortaklığı Yatırım Yöntemiyle Çelik Silo İnşa Ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 16:36:22. #1.14#

title