Hindistan, Kamu-Özel Ortaklığı Yatırım Yöntemiyle Çelik Silo İnşa Ediyor

Hindistan Gıda ve Kamu Dağıtım Bakanı Sadhvi Niranjan Jyoti, Hindistan Parlamentosu'nun Alt Kanadı'na, üyesi olduğu yönetimin ülkede Kamu-Özel Ortaklık Yöntemi ile çelik siloların yapılması için bir Eylem Planı hazırladığını bildirdi.

Hindistan Gıda ve Kamu Dağıtım Bakanı Sadhvi Niranjan Jyoti, Hindistan Parlamentosu'nun Alt Kanadı'na, üyesi olduğu yönetimin ülkede Kamu-Özel Ortaklık Yöntemi ile çelik siloların yapılması için bir Eylem Planı hazırladığını bildirdi. Bugüne kadar ülkenin çeşitli bölgelerinde 29, 75 Lakh Metrik Ton (LMT) (Lakh, Hindistan'da kullanılan bir ölçü birimi olup 1 Lakh 100. 000'e eşittir. Ç. N. ) kapasiteli çelik silolar yapılarak kullanıma sunuldu. Bunların dışında, 10. 625 LMT'lik kapasitenin yapımı sonuçlandırılmış olup kalanı ise çeşitli yapım aşamalarında. Ayrıca, Üst Düzey Komite, ülke genelinde inşa edilecek bazı büyük siloların merkez silo olarak işlev göreceği, diğer küçük siloların ise büyük silonun konumuna göre belirli uzaklıklarda inşa edileceği 108. 375 LMT kapasiteli toplam 249 yer önerisinde bulundu.

Yukarıda sözü edilen çelik siloların yanında, buğdayın tek bir yerde depolanması amacıyla 2007-2009 yılları arasında 7 ayrı yerde 5, 50 LMT kapasiteli devre tabanlı silolar inşa edilmişti.

Kaynak: steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre