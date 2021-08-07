Hindistan, Johnson&Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladı
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Hindistan, Johnson&Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladı

Hindistan, Johnson&Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

YENİ Hindistan, ABD ilaç devi Johnson&Johnson şirketinin ürettiği tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımını onayladı.

YENİ Hindistan, ABD ilaç devi Johnson&Johnson şirketinin ürettiği tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımını onayladı.

Hindistan Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, yaptığı açıklamada, Hindistan'ın aşı seçeneklerini genişleterek, Johnson&Johnson şirketinin ürettiği tek dozluk Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladığını bildirdi.

Şimdiye kadar 5 Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verdiklerini belirten Mandaviya, söz konusu aşının ülkenin salgına karşı toplu mücadelesini daha da artıracağını ifade etti.

Johnson&Johnson şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısı kanda pıhtılaşmaya neden olduğu yönündeki raporların ardından eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

Söz konusu aşının kullanımı nisanda ABD'de de durdurulmuş ancak kısa süre sonra yetkililerce acil kullanımına tekrar izin verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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