Hindistan, İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınındaki patlamadan İran'ı sorumlu tuttu
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Hindistan, İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınındaki patlamadan İran'ı sorumlu tuttu

08.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:18
Hindistan, İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınındaki patlamadan İran'ı sorumlu tuttu

Hindistan, İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında ocak ayında meydana gelen patlamanın arkasında İran'ın olduğunu bildirdi.

Hindistan, İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında ocak ayında meydana gelen patlamanın arkasında İran'ın olduğunu bildirdi.

Hint medyasındaki haberlere göre, Hindistan'daki terörle mücadele kurumları, İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında 29 Ocak'ta meydana gelen patlamayla ilgili yürüttükleri soruşturmanın sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, soruşturmada patlamada kullanılan el yapımı bombanın ülkedeki Şiiler tarafından yerleştirildiği ve uzaktan kumandayla patlatıldığı sonucuna ulaşıldığı belirtildi.

Bombada PETN ve ANFO tipi patlayıcıların kullanılmış olabileceği belirtilen açıklamada, ancak yine de bombanın yapısıyla ilgili adli tıp laboratuvarından gelecek inceleme sonuçlarının beklendiğinin altı çizildi.

Bir şüpheli listesi hazırlandığı ifade edilen açıklamada, patlamada DEAŞ'ın sorumluluğu olduğuna dair birtakım işaretler bırakılarak yanıltma harekatı düzenlendiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, patlamanın İran Devrim Muhafızları Ordusuna (IRGC) bağlı Kudüs Gücü Komutanlığının İsrail'e karşı yürüttüğü "asimetrik savaş" kampanyasının bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, adının açıklanmasını istemeyen bir terörle mücadele uzmanı, "İran, Hindistan gibi dost bir ülkeyle sorun yaşamak istememiş olacak ki bombanın tesir gücü yüksek değildi ve canlı hedef seçilmedi. Ancak mesaj gayet net ve tehlike gerçek." ifadelerini kullandı.

Hindistan'da 29 Ocak'ta İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında patlama meydana gelmişti.

Ölen ya da yaralanan olmayan patlamada yalnızca park halindeki araçlar hasar görmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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