Hindistan: İngiltere Parlamentosundaki tarım kanunlarının tartışılması iç işlere müdahale
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Hindistan: İngiltere Parlamentosundaki tarım kanunlarının tartışılması iç işlere müdahale

09.03.2021 22:49 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:52
Hindistan: İngiltere Parlamentosundaki tarım kanunlarının tartışılması iç işlere müdahale

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Parlamentosu'nda Hint yönetiminin tarım kanunlarının tartışılması nedeniyle İngiltere'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Alex Ellis'i Bakanlığa çağırdı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Parlamentosu'nda Hint yönetiminin tarım kanunlarının tartışılması nedeniyle İngiltere'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Alex Ellis'i Bakanlığa çağırdı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Sekreter Harsh Vardhan Shringla, yaptığı açıklamada, İngiliz Büyükelçi Ellis'e "ülkesinin, tarım reformu kanunlarının İngiltere Parlamentosunda yersiz ve yanlı şekilde tartışılmasına ilişkin güçlü tepkisini" bildirdiğini söyledi.

Söz konusu tartışmanın "başka bir demokratik ülkenin iç işlerine büyük bir müdahale" olduğunu belirten Shringla, Büyükelçi Ellis'e, "milletvekillerinin olayları yanlış şekilde sunarak oy toplama siyaseti gütmekten kaçınması" tavsiyesinde bulundu.

İngiltere'de Avam Kamarası'nda dün Hindistan'ın tartışmalı tarım kanunları ele alınmıştı.

Tartışma, Hint kökenli bir siyasetçinin, Parlamentoya, çiftçi protestocularının güvenliğini sağlaması ve basın özgürlüğünü temin etmesi konusunda Hindistan'a çağrı yapması yönünde verdiği dilekçe üzerine yapılmıştı.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı.

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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