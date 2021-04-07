Hindistan'ın Yeni Delhi eyaletinde ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Hindistan'ın Yeni Delhi eyaletinde bu ayın sonunda kadar 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Hindistan'ın Yeni Delhi eyaletinde bu ayın sonunda kadar 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından en kötü etkilenen 3'üncü ülke konumundaki Hindistan'da artan vaka sayıları, hükümeti yeni tedbirler almaya iterken, ülkenin Yeni Delhi eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yeni Delhi'de Covid-19 vakalarındaki artış hızını yavaşlatmak için 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı uygulaması bu ayın sonuna kadar devam edecek.

Yeni Delhi eyalet hükümeti, Covid-19 vakalarındaki artışı kontrol altına almak için son birkaç gün içinde yeni tedbirler almıştı. Son olarak geçtiğimiz pazartesi günü devlet hastanelerindeki tüm aşı merkezlerinin 3'te 1'inin 24 saat açık tutulmasına karar verilmişti.

Yeni Delhi sağlık müdürlüğünün verdiği bilgiye göre, eyalette salgının başlangıcından bu yana 11 bin 96 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 12 milyon 801 bin 785, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 166 bin 208 oldu. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı