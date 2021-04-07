Hindistan'ın Yeni Delhi eyaletinde ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'ın Yeni Delhi eyaletinde ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hindistan'ın Yeni Delhi eyaletinde ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Hindistan'ın Yeni Delhi eyaletinde bu ayın sonunda kadar 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu
Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı
Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı

Hindistan'ın Yeni Delhi eyaletinde bu ayın sonunda kadar 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından en kötü etkilenen 3'üncü ülke konumundaki Hindistan'da artan vaka sayıları, hükümeti yeni tedbirler almaya iterken, ülkenin Yeni Delhi eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yeni Delhi'de Covid-19 vakalarındaki artış hızını yavaşlatmak için 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı uygulaması bu ayın sonuna kadar devam edecek.

Yeni Delhi eyalet hükümeti, Covid-19 vakalarındaki artışı kontrol altına almak için son birkaç gün içinde yeni tedbirler almıştı. Son olarak geçtiğimiz pazartesi günü devlet hastanelerindeki tüm aşı merkezlerinin 3'te 1'inin 24 saat açık tutulmasına karar verilmişti.

Yeni Delhi sağlık müdürlüğünün verdiği bilgiye göre, eyalette salgının başlangıcından bu yana 11 bin 96 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 12 milyon 801 bin 785, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 166 bin 208 oldu. - YENİ DELHİ

Hindistan'ın Yeni Delhi eyaletinde ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Hindistan'ın Yeni Delhi eyaletinde ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Hindistan'ın Yeni Delhi eyaletinde ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Hindistan'ın Yeni Delhi eyaletinde ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Hindistan'ın Yeni Delhi eyaletinde ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Cahit Özkan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hande Erçel Semiramis Pekkan
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hindistan'ın Yeni Delhi eyaletinde ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 11:08:35. #1.15#
title