Hindistan'ın Mumbai kentinde 20 katlı binada çıkan yangında 7 kişi öldü - Haberler
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Hindistan'ın Mumbai kentinde 20 katlı binada çıkan yangında 7 kişi öldü

Hindistan'ın Mumbai kentinde 20 katlı binada çıkan yangında 7 kişi öldü
AA / Ayşe Doğru - Haberler | Güncel

Hindistan'ın kalabalık kentlerinden Mumbai'de 20 katlı bir apartmanda çıkan yangında 7 kişi öldü, 20'ye yakın kişi yaralandı.

Hindistan'ın kalabalık kentlerinden Mumbai'de 20 katlı bir apartmanda çıkan yangında 7 kişi öldü, 20'ye yakın kişi yaralandı.

Ülke basınındaki haberlere göre Tardeo semtinde 20 katlı bir binanın 18. katında sabah saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.

Belediye başkanı Kishori Pednekar, yangının bir klimanın kısa devre yapması nedeniyle çıktığını belirtti.

Yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 20'ye yakın kişi yaralandı.

Binada yaşayanlardan 90'dan fazlası kendi çabaları ve komşularının yardımıyla binayı terk etmeyi başardı.

AA / Ayşe Doğru - Son Dakika Haberleri

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