Hindistan'ın Megalaya eyaletindeki vatandaşlık yasası karşıtı protestolarda 2 kişi öldü

29.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 29.02.2020 19:06

Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda Megalaya eyaletinde 2 sivil hayatını kaybetti.

Hint basınındaki haberlere göre, Megalaya eyalet başkenti Shillong'da Khasi Öğrenci Birliği (KSU), "Vatandaşlık Yasası"na karşı protesto gösterisi düzenledi.

Yetkililer, "Vatandaşlık Yasası" taraftarı bir grubun gösteri yapan öğrencilere saldırdığını, çıkan şiddet olaylarında 2 sivil hayatını kaybettiğini, biri polis 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Olayla ilgili 8 kişi göz altına alındı ve Shillong'da gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Öğrencilere saldıran grup çevredeki araçlara da zarar verirken, bölgede mobil internet ve mobil mesajlaşma servisleri 2 gün süreyle erişime kapatıldı.

Yeni Delhi'nin kuzeydoğu bölgelerinde eğitime bir hafta daha ara verildi

"Vatandaşlık Yasası"ndaki değişikliğe karşı başkent Yeni Delhi'nin kuzeydoğu bölgesinde 23 Şubat pazar gününden bu yana süren protestolarda 42 kişinin öldüğü şiddet olayları nedeniyle eğitime 7 Mart'a kadar ara verildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Eğitim Sınavı Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentin şiddet olaylarından etkilenen bölgelerinde, 5 gündür kapalı olan tüm okulların 7 Mart'a kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Okulların, müdürlerinin ve personelinin durumu değerlendirmesi için bugün kısa süreliğine açıldığı aktarılan açıklamada, öğrencilerin olumsuz etkilenebileceği ve travmatize olabileceği, bunun da devam eden sınavlara hazırlık için konsantrasyon eksikliğine yol açacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Durum, bölgede sınavların yapılması için uygun değil." ifadesi kullanıldı.

Yeni Delhi'deki ve Meghalaya'daki sivil kayıplarla birlikte ülkede Aralık 2019'dan bu yana devam eden protestolarda ölen sivillerin sayısı 67'ye yükseldi.

Müslümanlar yasa kapsamı dışında kalıyor



Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.



Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.



Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip 2. ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA