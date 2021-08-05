Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaleti sele teslim oldu
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Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaleti sele teslim oldu

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaleti sele teslim oldu
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaleti 3 Ağustos'ta başlayan şiddetli yağışların etkisiyle sele teslim oldu.

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaleti 3 Ağustos'ta başlayan şiddetli yağışların etkisiyle sele teslim oldu.

Hindustan Times'ın haberine göre, eyaletin Datia bölgesinde 1250'den fazla köy sel felaketinden etkilendi.

Yetkililer, 6 bin bölge sakininin tahliye edildiğini ve 2 binden fazla kişinin hala yardım beklediğini bildirdi.

Hindistan ordusuna ve Ulusal Afet Müdahale Gücüne (NDRF) bağlı çok sayıda ekip, kurtarma operasyonlarını yürütmek üzere bölgeye sevk edildi.

Madhya Pradeş Eyalet Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, Datia'nın yanı sıra selden en çok etkilenen bölgelerin Sheopur, Gwalior, Guna, Bhind ve Morena olduğunu söyledi.

Madhya Pradeş eyalet İçişleri Bakanı Narottam Mishra, sel felaketinin yaşandığı Datia'ya dün akşam gerçekleştirdiği ziyarette bölgede mahsur kalmış ve beraberindeki 9 köylü ile Hindistan Hava Kuvvetlerine ait helikopterle kurtarılmıştı.

Bakan Mishra'nın ve mahsur kalan köylülerin kurtarıldığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Andra Pradeş eyaletinin Krishna bölgesinde "sel" uyarısı

Andra Pradeş eyaletine bağlı Krishna bölgesindeki Pulichintala Barajı'nda, aşırı yağışlar nedeniyle radyal kapaklardan birinde teknik aksaklık meydana geldiği ve barajdaki suyun bir kısmının salınması gerektiği bildirildi.

Yetkililer, bölgede sel uyarısı vererek, Krishna Nehri kıyısındaki yerleşim yerlerinin tahliye edilmesini istedi.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde 22 Temmuz'dan bu yana devam eden yağışların etkisiyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 160'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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