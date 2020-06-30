Hindistan'ın ilk yerli üretim Kovid-19 aşı adayı klinik denemeler için onay aldıa Hindistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ilk yerli aşı adayı, insanlar üzerinde test edilmek üzere onay aldı.

Hindistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ilk yerli aşı adayı, insanlar üzerinde test edilmek üzere onay aldı.

"Clinicaltiralsarena.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Hindistan Genel İlaç Kontrolörlüğü (DCGI), Hint ilaç şirketi Bharat Biotech'in Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi ve Ulusal Viroloji Enstitüsü iş birliğiyle geliştirdiği "Covaxin" adlı Kovid-19 aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerine onay verdi.

Bharat Biotech'in Hindistan'ın Haydarabad şehrindeki tesislerinde üretilen Covaxin, ülkede klinik denemelerine izin verilen ilk yerli üretim aşı oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, aşı adayının klinik denemelerine gelecek ay başlanacağı bildirildi.

Hindistan'da Bharat Biotech dışında Hindistan Serum Enstitüsü (SII) ile Zydus Cadila ve Panacea Biotec şirketleri de yerli aşı geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor. Bu kuruluşların geliştirdiği aşı adayları, henüz klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

17 aşı adayı klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 29 Haziran itibarıyla Kovid-19'a karşı 132 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 17 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 10 milyon 400 bini aşarken, 500 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA