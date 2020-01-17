Hindistan'ın iletişim uydusu başarıyla yörüngeye yerleşti
Haberler » Güncel » Hindistan'ın iletişim uydusu başarıyla yörüngeye yerleşti - Haber

Hindistan'ın iletişim uydusu başarıyla yörüngeye yerleşti

Hindistan Uzay Araştırma Örgütünün (ISRO) yüksek kaliteli televizyon, telekomünikasyon ve yayın hizmetleri için kullanmayı planladığı iletişim uydusu GSAT-30, başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirildi.

17.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 17.01.2020 10:30
Hindistan'ın iletişim uydusu başarıyla yörüngeye yerleşti

Uzay Araştırma Örgütünün (ISRO) yüksek kaliteli televizyon, telekomünikasyon ve yayın hizmetleri için kullanmayı planladığı iletişim uydusu GSAT-30, başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirildi.

ISRO'dan yapılan açıklamada, iletişim uydusu GSAT-30'un Ariane 5 fırlatma aracı ile Fransız Guyanası'ndan yerel saatle 02.35'te yörüngeye fırlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, 3 ton 357 kilogramlık uydunun yüksek kaliteli televizyon, telekomünikasyon ve yayın hizmetleri sunacağı ve hizmet süresinin 15 yıl olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler