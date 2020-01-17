Hindistan'ın iletişim uydusu başarıyla yörüngeye yerleşti

17.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 17.01.2020 10:30

Hindistan Uzay Araştırma Örgütünün (ISRO) yüksek kaliteli televizyon, telekomünikasyon ve yayın hizmetleri için kullanmayı planladığı iletişim uydusu GSAT-30, başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirildi.

ISRO'dan yapılan açıklamada, iletişim uydusu GSAT-30'un Ariane 5 fırlatma aracı ile Fransız Guyanası'ndan yerel saatle 02.35'te yörüngeye fırlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, 3 ton 357 kilogramlık uydunun yüksek kaliteli televizyon, telekomünikasyon ve yayın hizmetleri sunacağı ve hizmet süresinin 15 yıl olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA