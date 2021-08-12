Hindistan'ın gözlem uydusu fırlatma denemesi başarısız oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'ın gözlem uydusu fırlatma denemesi başarısız oldu

Hindistan'ın gözlem uydusu fırlatma denemesi başarısız oldu
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

YENİ Hindistan'ın siklon ve diğer olası doğal afetlerden gerçek zamanlı görüntü sağlamak için yörüngeye göndermeye çalıştığı uyduyu fırlatma girişimi başarısız oldu.

YENİ Hindistan'ın siklon ve diğer olası doğal afetlerden gerçek zamanlı görüntü sağlamak için yörüngeye göndermeye çalıştığı uyduyu fırlatma girişimi başarısız oldu.

Hindistan Uzay Ajansından yapılan açıklamaya göre, uyduyu taşıyan roket, Hindistan'ın Sriharikota uzay merkezinden fırlatılmasından kısa süre sonra üçüncü ve son ateşleme aşamasında teknik arıza nedeniyle başarısız oldu.

Söz konusu uydu, başarılı şekilde yörüngeye gönderilmiş olsaydı dünyanın hareketleriyle senkronize hareket ederek aynı konumda sabit kalacaktı.

Uydudan elde edilen gerçek zamanlı görüntülerle fırtına ve bulut patlamalarının görüntülenmesi, tarım, ormancılık ve denizcilik çalışmaları için veri toplanması hedefleniyordu.

Hindistan Uzay Ajansı, ateşleme arızası nedeniyle başarısız olan fırlatma denemesinden sonra roket ve uyduya ne olduğuna dair açıklama yapmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Erdoğan Yüksek Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Haluk Levent Demet Akalın Gülben Ergen
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Rıza Kayaalp Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hindistan'ın gözlem uydusu fırlatma denemesi başarısız oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 09:57:04. #1.15#

title