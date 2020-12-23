Hindistan'ın gelecek hafta ilk Covid-19 aşısına onay vermesi bekleniyor
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Hindistan'ın gelecek hafta ilk Covid-19 aşısına onay vermesi bekleniyor

23.12.2020 01:23 | Son Güncelleme: 23.12.2020 01:27
Hindistan'ın gelecek hafta ilk Covid-19 aşısına onay vermesi bekleniyor

Hindistan'ın gelecek hafta Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına acil kullanım onayı vermesi bekleniyor.

Hindistan'ın gelecek hafta Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına acil kullanım onayı vermesi bekleniyor.

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunan Hindistan'ın gelecek hafta Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına acil kullanım onayı vermesi bekleniyor. Hindistan'ın Oxford-AstraZeneca aşısına onay vermesi halinde bu aşıyı onaylayan ilk ülke olacak.

Dünyanın en büyük aşı üreticileri arasında bulunan Hindistan, gelecek ay ülke genelinde aşılama kampanyasına başlamayı planlıyor. Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının da acil kullanım yetkilendirme başvurusu Hindistan'da değerlendirme aşamasında bulunuyor. Dünyanın en yüksek ikinci nüfusuna sahip Hindistan'da henüz Covid-19'a karşı onaylanan bir aşı bulunmuyor.

AstraZeneca-Oxford tarafından geliştirilen aşının düşük ücreti, nakliyesinin kolaylığı ve normal buzdolabı sıcaklıklarında uzun süre saklanabiliyor olması nedeni ile düşük gelirli ve sıcak iklime sahip ülkeler tarafından daha çok tercih edileceği düşünülüyor.

Hindistan'ın Merkezi İlaç Standart Kontrol Örgütü, (CDSCO) ilk olarak 9 Aralık'ta üç şirketin aşı başvurusunu inceledi. CDSCO, AstraZeneca dozlarını üreten Hindistan Serum Enstitüsü (SII) de dahil olmak üzere tüm şirketlerden aşılar hakkında daha fazla bilgi istedi.

Hintli üst düzey yetkililer, dünyanın en büyük aşı üreticileri arasında bulunan SII'nın CDSCO'nun talep ettiği tüm verileri sağladığını öne sürdü. Yetkililer ayrıca, Pfizer-BioNTech'ten geliştirdikleri aşı hakkında daha fazla bilgi beklendiğini ifade etti.

Hintli sağlık yetkililerinin AstraZeneca ile yakın temas halinde olduklarını belirten yetkililer, gelecek hafta Oxford-AstraZeneca aşısının onaylanmasını kuvvetle muhtemel olduğunu aktardı.

Hindistan henüz herhangi bir şirketle aşı tedariği konusunda anlaşma imzalamadı, ancak SII halihazırda 50 milyon doz AstraZeneca aşısını stokladı. SII ayrıca, Temmuz ayına kadar toplam 400 milyon doz aşı üretmeyi planlıyor.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 10 milyon 99 bin 303'e, toplam can kaybı ise 146 bin 476'ya ulaştı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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