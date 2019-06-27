Hindistan'ın Füzeyle Yok Etmeye Çalıştığı Uydusunun Enkazı Hala Yok Olmadı

Hindistan'daki yetkililer, 27 Mart'ta bir uydunun görevine son vermek için füze kullanmışlar ve bu uydudan geri kalanların 45 gün içerisinde çürüyeceğini belirtmişleri ancak işler pek de beklenildiği gibi gitmedi.

"Indian ASAT enkazının zaman ve yüksekliğe göre güncellenmiş haritası. Yörüngede hâlâ 41 enkaz objesi bulunuyor."

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden gökbilimciler, vadedilen tarihten altı hafta sonra dahi 41 enkaz objesinin Dünya yörüngesinde bulunduğunu belirttiler. The Independent'ta yer alan habere göre kalan parçaların Dünya'nın atmosferinde yanması için en az bir yıl daha gerekiyor.

İşleri daha da kötü duruma sokan şey ise enkazdan kalan 41 parçanın 24'ünün Uluslararası Uzay İstasyonu'nun irtifasına ulaşmış olması ki bu durum orada bulunan astronotlar için kabul edilemez bir tehlike yaratıyor. Hindistan'ın Dışişleri Bakanı, resmi sitesinde yazdığı yazıda "Test, uzay enkazı kalmaması için alçak atmosferde gerçekleştirildi. Oluşan enkaz, her neyse çürüyecek ve haftalar içerisinde Dünya'ya düşecek" ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanı, gerçekleştirilen bu testin Hindistan'ı büyük uzay güçlerinden bir tanesini yaptığını söylemişti ancak NASA başkanı Jim Bridenstine, nesnelerin Uluslararası Uzay İstasyonu irtifasına ulaşmasının korkunç bir durum olduğunu ifade etti.