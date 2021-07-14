Hindistan'ın en genç yazarı: 3 yaşında kitap yazdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'ın en genç yazarı: 3 yaşında kitap yazdı

Hindistan'ın en genç yazarı: 3 yaşında kitap yazdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hindistanlı 3 yaşındaki Chrissy Knight kaleme aldığı "Muhteşem Büyük Aslan" kitabı ile Hindistan'ın en genç yazarı ünvanının sahibi oldu.

Hindistanlı 3 yaşındaki Chrissy Knight kaleme aldığı "Muhteşem Büyük Aslan" kitabı ile Hindistan'ın en genç yazarı ünvanının sahibi oldu.

Hindistanlı 3 yaşındaki Chrissy Knight, yaşıtları henüz cümle kurmakta zorlanırken kitap yazdı. Şu anda ailesiyle birlikte Kanada'da yaşayan Knight, kaleme aldığı "Muhteşem Büyük Aslan" kitabı ile Hindistan'ın en genç yazarı ünvanının sahibi oldu. Küçük kız, bir aslan ile 2 çocuğun arasındaki dostluğu konu alan ve dostluk, vahşi yaşamın korunması gibi temaların işlendiği kitabın çizimlerini de kendisi yaptı.

Yalnızca 1 yaşındayken okumaya başlayan Knight, 3 yaşına bastığında kitabının ilk taslağını yazdı. Knight ailesinin girişimleri sonucu kitap önce yurt dışında e-kitap olarak yayınlanırken, geçtiğimiz pazartesi günü İngiltere merkezli yayınevi Penguin Random House'a bağlı Puffin India tarafından Hindistan'da piyasaya sürüldü. Dünyanın en genç yazarı olabileceği düşünülen Chrissy Knight, dünyanın dört bir yanındaki çocuklara kitapların sihrine kapılmaları için ilham vermeyi umuyor.

Öte yandan Guinness Rekorlar Kitabı kayıtlarına göre, 25 Mayıs 1958 doğumlu Dorothy Elmhisrt Straight 4 yaşındayken yazdığı kitapla hala dünyanın en genç yazarı unvanını elinde tutuyor.

(Sohail Khan/İHA)

Hindistan'ın en genç yazarı: 3 yaşında kitap yazdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Şevval Sam Düm Tek Tek Deniz Akkaya
Spor Balotelli Salih Uçan Arda Turan Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hindistan'ın en genç yazarı: 3 yaşında kitap yazdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 11:57:12. #1.15#

title