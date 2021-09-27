Hindistan'ın doğu kıyısını sular altında bırakan yağış ve fırtına elektriği kesti - Haberler
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Hindistan'ın doğu kıyısını sular altında bırakan yağış ve fırtına elektriği kesti

AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel
Hindistan'ın doğu kıyısını sular altında bırakan yağış ve fırtına elektriği kesti

Hindistan'ın doğudaki kıyı şeridini fırtına ve şiddetli yağmurlar sebebiyle su bastı, binlerce ağacın ve elektrik direğinin devrilmesine yol açan kasırga elektrik kesintisine sebep oldu.

Hindistan'ın doğudaki kıyı şeridini fırtına ve şiddetli yağmurlar sebebiyle su bastı, binlerce ağacın ve elektrik direğinin devrilmesine yol açan kasırga elektrik kesintisine sebep oldu.

Yerel yetkili Shrikesh Lathkar, şiddetli yağmurların dün Andhra Pradesh eyaletindeki Kalingapatnam kasabasını vurduğunu ve yüzlerce köyü mahvettiğini söyledi.

Yüksek gelgite yakalanan bir balıkçının kaybolduğu ve bir diğerinin ise yaralandığı ancak fırtınadan kaynaklı ölüm olmadığı bildirildi.

Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri, binlerce kişinin tahliye edildiği doğu eyaleti Odisha ve güneydeki Andhra Pradesh eyaletine sevk edildi.

Meteoroloji departmanı, fırtınanın zayıflama ihtimalinin yüksek olduğunu ve batıya doğru ilerlemeye devam edeceğini belirtti.

Başbakan Narendra Modi, her iki eyalette de yetkililerle konuştuğunu ve destek sözü verdiğini söyledi.

Modi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Herkesin güvenliği ve esenliği için dua ediyorum." ifadesini kulandı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hindistan'ın doğu kıyısını sular altında bırakan yağış ve fırtına elektriği kesti - Haberler
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