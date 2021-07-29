Hindistan'ın Çelik Tüketiminde Dışalımın Payı 2019-2020 Döneminden Bugüne Geriliyor

Hindistan Çelik Bakanı RCP Singh, Hindistan Parlamentosu Alt Kanadı'na son üç yılda son ürün çelik üretiminde yerli çeliğin payının yükseldiği, dışalım yoluyla edinilen çeliğin payının ise gerilediği bilgisini verdi.

Hindistan Çelik Bakanı RCP Singh, Hindistan Parlamentosu Alt Kanadı'na son üç yılda son ürün çelik üretiminde yerli çeliğin payının yükseldiği, dışalım yoluyla edinilen çeliğin payının ise gerilediği bilgisini verdi.

Dönemlere göre Hindistan'ın toplam çelik tüketimi ile toplam çelik tüketimi içerisinde dışalım yoluyla edinilen çeliğin payı:

2018-2019 döneminde 98, 71 milyon ton tüketim içerisinde 7, 84 milyon tonu dışalım, oransal olarak %7, 2019-2020 döneminde 100, 17 milyon ton tüketim içerisinde 6, 77 milyon tonu dışalım, oransal olarak %6, 8 2020-2021 döneminde 94, 89 milyon ton tüketim içerisinde 4, 75 milyon tonu dışalım, oransal olarak %5, 0 İçinde bulunduğumuz yılın Nisan-Haziran döneminde 24, 85 milyon ton tüketim içerisinde 1, 16 milyon tonu dışalım, oransal olarak %4, 7 2018-2019 döneminde 7, 84 milyon ton dışalım 6, 36 milyon ton dışsatım 2019-2020 döneminde 6, 77 milyon ton dışalım 8, 36 milyon ton dışsatım 2020-2021 döneminde 4, 75 milyon ton dışalım 10, 78 milyon ton dışsatım İçinde bulunduğumuz yılın Nisan-Haziran döneminde 1, 16 milyon ton dışalım 3, 56 milyon ton dışsatım Kaynak: steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre