Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesindeki çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hint güvenlik kuvvetleri ile direnişçiler arasında son iki gün içinde çıkan çatışmalarda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede, 5 Hint güvenlik görevlisi ve iki direnişçinin dünkü operasyonlarda hayatını kaybetmesinin ardından, pazartesi günü yine iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 Hint güvenlik görevlisi can verdi. Euronews.com'da Görüntüle