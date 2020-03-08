Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yeni bir siyasi parti kuruldu
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Milletvekili, Hindistan, Güncel

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yeni bir siyasi parti kuruldu

Hint hükümeti tarafından geçen yıl 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen Cammu Keşmir'de yeni bir siyasi parti kuruldu.

08.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:26
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yeni bir siyasi parti kuruldu

Hint hükümeti tarafından geçen yıl 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen Cammu Keşmir'de yeni bir siyasi parti kuruldu.

Cammu ve Keşmir Bizim Partimiz (Jammu and Kashmir Apni Party - JKAP) isimli parti, bölgedeki önemli siyasi hareketlerden biri olan Halkın Demokratik Partisi (PDP) eski milletvekili Altaf Bukhari liderliğinde, farklı partilerden eski milletvekillerince oluşturuldu.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Bukhari, "Halkımıza hayal veya fantezi satmayacağız. Bunun yerine daima pragmatik, dürüst ve adaletli bir tutum sergileyeceğiz." dedi.

Bukhari, bölgenin özel statülü yapısının kaldırılmasıyla halkın onur ve öz güveninin zedelendiğine işaret ederek bunu düzeltmek için çalışacaklarını kaydetti.

Yakın zamanda bölgede seçim olacağına inanmadığını dile getiren Bukhari, "Bu, bir yıl veya daha fazla zaman alabilir. O zamana kadar halk için çalışalım." diye konuştu.

İktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti tarafından geçen yıl 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen Cammu Keşmir'de yeni bir siyasi partinin kurulması, ağustos ayından bu yana bölgedeki en önemli siyasi gelişme olarak nitelendirildi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Kaynak: AA

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Manşet

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