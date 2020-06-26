Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 25 bin kişiye "yerlilik" sertifikası verildi
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Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 25 bin kişiye "yerlilik" sertifikası verildi

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 25 bin Hindistan vatandaşına "yerlilik" sertifikası verildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 25 bin kişiye
26.06.2020 19:41 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:44

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 25 bin Hindistan vatandaşına "yerlilik" sertifikası verildi.

Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Cammu Keşmir bölgesinde en az 25 bin Hindistan vatandaşına, yerliler gibi mülk edinme, ikamet ve çalışma hakkı tanıyan yerlilik sertifikası verildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Mayıs'tan bu yana yerlilik sertifikası için yapılan 33 bin 157 başvurudan en az 25 bininin kabul edildiğini belirterek bu kişilere sertifikaların verildiğini kaydetti.

"Yerlilik" düzenlemesi

Hindistan İçişleri Bakanlığınca kabul edilen ve Cammu Keşmir'de 15 yıl yaşamış Hindistan vatandaşlarına "yerli" statüsü tanınarak bölgede toprak edinme, ikamet ve çalışma hakkı verilmesini öngören düzenleme 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilecek şekilde ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370. maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İİT'den demografik yapının değiştirilebileceği uyarısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Hindistan'ın, Cammu Keşmir bölgesinde toprak edinme, ikamet ve çalışma haklarının dışarıdan gelen Hindistan vatandaşlarına da tanınmasını öngören yeni düzenlemesine tepki göstererek bu adımın bölgenin demografik yapısını değiştirebileceği uyarısında bulunmuştu.

İİT'nin 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeyle tek taraflı olarak geçen yıl 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan Cammu Keşmir'deki "korkunç durumun" daha da şiddetli bir hale geleceği ve bu adımın bölgenin demografik yapısını değiştirilebileceği vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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