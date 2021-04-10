Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki seçim merkezlerinde yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi öldü

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde iki farklı seçim noktasında yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde iki farklı seçim noktasında yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Batı Bengal'deki Cooch Behar'da bir seçim merkezinin dışında meydana gelen ve güvenlik güçlerinin kontrol altına almaya çalıştığı olaylarda 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, başka bir seçim noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Siyasi partiler arasında çekişmenin yaşandığı eyaletin daha önceki seçimlerde de şiddet olaylarına sahne olduğu biliniyor.

Öte yandan, ülkenin en kalabalık eyaletlerinden biri olup yoğun Müslüman nüfusa sahip Batı Bengal'de seçimlerin Başbakan Narendra Modi'nin liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) için zorlu bir sınav olması bekleniyor.

Batı Bengal'de 27 Mart'ta başlayan eyalet meclisi seçimleri için oy verme işlemi sürüyor. Eyalette seçimlerin 8 aşamada tamamlanması bekleniyor.

Assam, Kerala, Tamil Nadu, Batı Bengal ve Puducherry'de ay sonuna kadar farklı aşamalarda yapılacak seçimlerin sonuçları 2 Mayıs'ta açıklanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere