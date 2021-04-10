Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki seçim merkezlerinde yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki seçim merkezlerinde yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi öldü

Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki seçim merkezlerinde yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi öldü

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde iki farklı seçim noktasında yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı
Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde iki farklı seçim noktasında yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Batı Bengal'deki Cooch Behar'da bir seçim merkezinin dışında meydana gelen ve güvenlik güçlerinin kontrol altına almaya çalıştığı olaylarda 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, başka bir seçim noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Siyasi partiler arasında çekişmenin yaşandığı eyaletin daha önceki seçimlerde de şiddet olaylarına sahne olduğu biliniyor.

Öte yandan, ülkenin en kalabalık eyaletlerinden biri olup yoğun Müslüman nüfusa sahip Batı Bengal'de seçimlerin Başbakan Narendra Modi'nin liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) için zorlu bir sınav olması bekleniyor.

Batı Bengal'de 27 Mart'ta başlayan eyalet meclisi seçimleri için oy verme işlemi sürüyor. Eyalette seçimlerin 8 aşamada tamamlanması bekleniyor.

Assam, Kerala, Tamil Nadu, Batı Bengal ve Puducherry'de ay sonuna kadar farklı aşamalarda yapılacak seçimlerin sonuçları 2 Mayıs'ta açıklanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Meral Akşener Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Hazal Kaya Hülya Avşar Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Aksaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki seçim merkezlerinde yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 16:53:57. #1.14#
title