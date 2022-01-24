Hindistan'ın başkentinde, 1901'den bu yana en yağışlı ocak ayı yaşandı - Haberler
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Hindistan'ın başkentinde, 1901'den bu yana en yağışlı ocak ayı yaşandı

Hindistan'ın başkentinde, 1901'den bu yana en yağışlı ocak ayı yaşandı
AA / Ayşe Doğru - Haberler | Güncel

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, 1901'den bu yana en yağışlı ocak ayını yaşadı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, 1901'den bu yana en yağışlı ocak ayını yaşadı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü (IMD), 22 Ocak Cumartesi günü Yeni Delhi'de metrekareye toplam 88,2 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Bunun 1901'den bu yana en yağışlı ocak ayı olduğu bilgisini paylaşan kurum, yağışların yoğunluğunun, başkentte ortalama sıcaklığın normalin 7 derece altına düşerek 14,7 santigrat olmasına ve sezonun en düşük sıcaklığının kaydedilmesine yol açtığını aktardı.

IMD verilerine göre, başkente 1953 yılının ocak ayında metrekareye 73,7 kilogram, 1989'da ise 79,7 kilogram yağış düşmüştü.

Ocak ayı Hindistan'ın en az yağışlı ve hava sıcaklıklarının ılıman seyrettiği dönem olarak biliniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ayşe Doğru - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji, Yeni Delhi, India, Ocak, Güncel, Haber

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