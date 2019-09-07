Hindistan'ın Ay'a fırlattığı uzay aracıyla irtibat kesildi
Ay'a inen dördüncü ülke olmayı hedefleyen Hindistan'ın bu girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Hindistan Uzay Araştırmaları Direktörü K Sivan, Ay'a gönderilen Chandrayaan-2 insansız aracıyla irtibatın kesildiğini açıkladı.
Ay'a inen dördüncü ülke olmayı hedefleyen Hindistan'ın bu girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Hindistan Uzay Araştırmaları Direktörü K Sivan, Ay'a gönderilen Chandrayaan-2 insansız aracıyla irtibatın kesildiğini açıkladı.
Chandrayaan-2 aracı Ay'ın güney kutup bölgesinde su arama misyonu çerçevesinde 22 Temmuz'da başarılı şekilde fırlatılmıştı. Bilim insanları Ay'ın güney kutup bölgesinde buz olabileceği ihtimali nedeniyle özellikle ilgi çektiğini dile getiriyor. Euronews.com'da Görüntüle