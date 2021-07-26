Hindistan'ın Assam ve Mizoram eyaletleri sınırındaki şiddet olaylarında 6 polis öldü
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Hindistan'ın Assam ve Mizoram eyaletleri sınırındaki şiddet olaylarında 6 polis öldü

Hindistan'ın Assam ve Mizoram eyaletleri sınırındaki şiddet olaylarında 6 polis öldü
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Hindistan'ın Assam ve Mizoram eyaletlerinin sınır bölgelerinde meydana gelen şiddet olaylarında Assam eyaletinden 6 polis hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Assam ve Mizoram eyaletlerinin sınır bölgelerinde meydana gelen şiddet olaylarında Assam eyaletinden 6 polis hayatını kaybetti.

Assam eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma, Tiwitter hesabından yaptığı paylaşımda, sınır bölgesi Cachar'da Mizoram eyaletinden yapılan silahlı saldırılar sonucu 6 polisin öldüğünü duyurdu.

Sarma, 6 polisin eyalet sınırlarının güvenliğini sağlarken "canlarını feda etmelerinden" ötürü derin üzüntü içinde olduğunu ifade etti.

Başbakan Sarma, polislerin ailelerine başsağlığı diledi.

Assam ve Mizoram arasındaki gerginlik

Assam ve Mizoram eyaletleri arasındaki gerginlik, haziran sonunda Assam polisinin komşu eyaleti sınır ihlali yapmakla suçlayarak Aitlanghnar bölgesinin kontrolünü ele alması sonucu tırmanışa geçti.

İhtilaflı bölgede haziran sonundan bu yana taraflar arasında belirli aralıklarla gerginlikler yaşanırken, bu durum eyalet başbakanlarının karşılıklı Twitter paylaşımlarıyla şiddetlendi.

Assam eyalet polisi, 25 Temmuz'da sınır bölgesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından 8 çiftçi kulübesinin ateşe verilmesinin ardından şiddet dalgasının yeniden alevlendiğini açıkladı.

Polis, Cachar'da Mizoram tarafından fırlatılan taşlar, sopa ve demir çubukla yapılan saldırılarda da çok sayıda polisin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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