Hindistan'ın Assam ve Bihar eyaletlerinde sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 135'e yükseldi
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Hindistan'ın Assam ve Bihar eyaletlerinde sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 135'e yükseldi

Hindistan'ın Assam ve Bihar eyaletlerinde muson yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 135'e çıktı.

Hindistan'ın Assam ve Bihar eyaletlerinde sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 135'e yükseldi
27.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 27.07.2020 14:31

Hindistan'ın Assam ve Bihar eyaletlerinde muson yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 135'e çıktı.

Assam Eyalet Afet Yönetim Merkezinden (SDMA) yapılan açıklamada, eyaletteki sellerden şimdiye kadar yaklaşık 2,8 milyon kişinin etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, eyalette yaşamını yitiren 128 kişiden 102'sinin seller, 26'sının heyelanlar nedeniyle öldüğü belirtildi. Eyalette ölü sayısı daha önce 119 olarak açıklanmıştı.

Eyalet genelindeki 33 bölgeden 23'ünün selden etkilendiği, son 48 saatte yaklaşık 200 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Çay yetiştiriciliğiyle ünlü Assam'da her yıl yağış mevsiminde çay ekim alanları su altında kalıyor.

Bihar'da 7 kişi öldü

Times of India gazetesindeki habere göre, Bihar'da şiddetli muson yağışlarının yol açtığı sellerden 1 milyonun üzerinde kişi etkilenirken, şimdiye kadar 7 kişi hayatını kaybetti.

Sellerin etkili olduğu bölgelerden yaklaşık 140 bin kişi tahliye edildi.

Öte yandan, afet ve kazalar dolayısıyla çok sayıda yol ulaşıma kapandı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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