Hindistan'ın Assam eyaletinde sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hindistan'ın Assam eyaletinde sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 48'e yükseldi

Hindistan'ın Assam eyaletinde etkili şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 5 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e çıktı.

Hindistan'ın Assam eyaletinde sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
14.07.2020 12:05 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:08

Hindistan'ın Assam eyaletinde etkili şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 5 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e çıktı.

NDTV kanalının haberine göre, Assam Eyalet Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) yapılan açıklamada, eyaletin 6 bölgesinde son 24 saatte sel nedeniyle 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Böylece son 5 günde eyalette sel ve toprak kaymaları dolayısıyla ölenlerin sayısı 48'e yükseldi.

Açıklamada, Assam'da bu yıl genelinde ise 50'si sellerde, 26'sı toprak kaymalarında olmak üzere toplam 76 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Eyaletin 27 bölgesinden yaklaşık 2 milyon 200 bin kişinin su taşkınlarından etkilendiği de kaydedildi.

60 binden fazla kişi 480 kurtarma kampına yerleştirildi

Şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları, eyalet genelinde yollar, köprüler, su yolları ve diğer altyapıya hasar verdi.

Brahmaputra da dahil olmak üzere eyaletteki 13 nehrin sularının tehlike seviyesinin üstüne çıkmasıyla tahliye edilen 60 binden fazla kişi 480 kurtarma kampına yerleştirildi.

Kaziranga Milli Parkı'nı da içine alan Brahmaputra Vadisi bölgesi su altında kalırken, 763 köy tamamen sulara gömüldü, 100 bin hektardan fazla ekili alan kayboldu.

Kaziranga Milli Parkı'nın neredeyse tamamı sular altında kaldı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Hindistan'daki Hint gergedanlarının en büyük evi olan 430 kilometrekarelik alana sahip Kaziranga Milli Parkı'nın yüzde 95'inin sular altında kaldığı bildirildi.

Park yakınındaki otoyolda da trafiğin geçici durduğu kaydedildi.

Vahşi yaşam dairesinden yapılan açıklamada, selde parktaki en az 51 yabani hayvanın telef olduğu, 100 hayvanın kurtarıldığı ve birçok kaplan ve gergedanın da civar köylere girdiği belirtildi.

"Şiddetli sel" uyarısı yapılmıştı

Brahmaputra Nehri'ndeki suyun çeşitli bölgelerde tehlike seviyesini aşması üzerine Assam ve komşusu Arunaçal Pradeş eyaletinde "şiddetli sel" uyarısı yapılmıştı.

Assam'da selden en fazla etkilenen yerler Dhemaji ve Barpeta bölgeleri olurken, Arunaçal Pradeş'te Pasighat ve Namsai bölgesinin alçak kesimlerinin de su altında kaldığı ifade edilmişti.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, şiddetli yağışların 16 Temmuz'a kadar sürmesinin beklendiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisini yalanladı Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü Magazin
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu Magazin
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor 3. Sayfa
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun 'pandemiyi bastırmak' olduğunu söyledi
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulan kadın feryat etti: Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum
Eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulan kadın feryat etti: Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Rize'deki selden son anda kurtulan çift, yaşadıklarını anlattı
Rize'deki selden son anda kurtulan çift, yaşadıklarını anlattı
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Celal Adan Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu
Magazin Cem Davran Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Serdar Gürler Malcolm Thomas Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çayeli
Şu an buradasınız: Hindistan'ın Assam eyaletinde sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 48'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 12:42:43. #1.14#
title