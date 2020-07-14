Hindistan'ın Assam eyaletinde sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 48'e yükseldi Hindistan'ın Assam eyaletinde etkili şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 5 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e çıktı.

Hindistan'ın Assam eyaletinde etkili şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 5 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e çıktı.

NDTV kanalının haberine göre, Assam Eyalet Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) yapılan açıklamada, eyaletin 6 bölgesinde son 24 saatte sel nedeniyle 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Böylece son 5 günde eyalette sel ve toprak kaymaları dolayısıyla ölenlerin sayısı 48'e yükseldi.

Açıklamada, Assam'da bu yıl genelinde ise 50'si sellerde, 26'sı toprak kaymalarında olmak üzere toplam 76 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Eyaletin 27 bölgesinden yaklaşık 2 milyon 200 bin kişinin su taşkınlarından etkilendiği de kaydedildi.

60 binden fazla kişi 480 kurtarma kampına yerleştirildi

Şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları, eyalet genelinde yollar, köprüler, su yolları ve diğer altyapıya hasar verdi.

Brahmaputra da dahil olmak üzere eyaletteki 13 nehrin sularının tehlike seviyesinin üstüne çıkmasıyla tahliye edilen 60 binden fazla kişi 480 kurtarma kampına yerleştirildi.

Kaziranga Milli Parkı'nı da içine alan Brahmaputra Vadisi bölgesi su altında kalırken, 763 köy tamamen sulara gömüldü, 100 bin hektardan fazla ekili alan kayboldu.

Kaziranga Milli Parkı'nın neredeyse tamamı sular altında kaldı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Hindistan'daki Hint gergedanlarının en büyük evi olan 430 kilometrekarelik alana sahip Kaziranga Milli Parkı'nın yüzde 95'inin sular altında kaldığı bildirildi.

Park yakınındaki otoyolda da trafiğin geçici durduğu kaydedildi.

Vahşi yaşam dairesinden yapılan açıklamada, selde parktaki en az 51 yabani hayvanın telef olduğu, 100 hayvanın kurtarıldığı ve birçok kaplan ve gergedanın da civar köylere girdiği belirtildi.

"Şiddetli sel" uyarısı yapılmıştı

Brahmaputra Nehri'ndeki suyun çeşitli bölgelerde tehlike seviyesini aşması üzerine Assam ve komşusu Arunaçal Pradeş eyaletinde "şiddetli sel" uyarısı yapılmıştı.

Assam'da selden en fazla etkilenen yerler Dhemaji ve Barpeta bölgeleri olurken, Arunaçal Pradeş'te Pasighat ve Namsai bölgesinin alçak kesimlerinin de su altında kaldığı ifade edilmişti.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, şiddetli yağışların 16 Temmuz'a kadar sürmesinin beklendiği belirtilmişti.

Kaynak: AA