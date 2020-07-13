Hindistan'ın Assam eyaletinde sel ve toprak kaymalarında 42 kişi öldü
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Hindistan'ın Assam eyaletinde sel ve toprak kaymalarında 42 kişi öldü

Hindistan'ın Assam eyaletinde 4 gündür aralıksız devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 42 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Assam eyaletinde sel ve toprak kaymalarında 42 kişi öldü
13.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:36

Hindistan'ın Assam eyaletinde 4 gündür aralıksız devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 42 kişi hayatını kaybetti.

NDTV kanalının haberine göre, Assam'ın çeşitli bölgelerinde, 42 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan sel ve toprak kaymalarından 1 milyon 300 bin kişi etkilendi.

Şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları nedeniyle eyalet genelinde yollar, köprüler, su yolları ve diğer altyapı hasar gördü.

Eyaletin 24 bölgesinde 2 binden fazla köy su altında kalırken, Kaziranga Milli Parkı'nın yüzde 70'inden fazlası suyla kaplandı.

"Şiddetli sel" uyarısı yapıldı

Vahşi yaşam dairesinden yapılan açıklamada, Kaziranga'da 49 hayvanın selden kurtarıldığı ancak 41 hayvanın telef olduğu bilgisi paylaşıldı.

Brahmaputra Nehri'ndeki suyun çeşitli bölgelerde tehlike seviyesini aşması üzerine Assam ve komşusu Arunaçal Pradeş eyaletinde "şiddetli sel" uyarısı yapıldı.

Assam'da selden en fazla etkilenen yerler Dhemaji ve Barpeta bölgeleri olurken, Arunaçal Pradeş'te Pasighat ve Namsai bölgesinin alçak kesimlerinin de su altında kaldığı ifade edildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, şiddetli yağışların 16 Temmuz'a kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.

Yağmur mevsiminde 70 kişi hayatını kaybetti

Assam eyalet hükümeti, yağmur mevsiminin başlamasından bu yana yaşanan sel ve toprak kaymalarında toplam 70 kişinin öldüğünü bildirdi.

Eyalet hükümeti, 16 bölgede halihazırda 21 binden fazla kişinin yerleştirildiği 224 yardım kampı kurdu.

Kaynak: AA

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