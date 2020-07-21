Hindistan'ın Assam eyaletinde sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 111'e yükseldi
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Hindistan'ın Assam eyaletinde sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 111'e yükseldi

Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e çıktı.

Hindistan'ın Assam eyaletinde sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 111'e yükseldi
21.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:09

Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e çıktı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Assam Eyalet Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) yapılan açıklamada, eyaletteki sellerden şimdiye kadar yaklaşık 2,5 milyon kişinin etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, Sonapur bölgesinde 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Assam genelinde sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 111'e yükseldiği belirtildi.

ASDMA'dan bir yetkili, 85 kişinin sel sularında, 26 kişinin de selin neden olduğu toprak kaymalarında öldüğünü ifade etti.

Sellerden en çok Goalpara bölgesi etkilendi

Eyalette sellerden en fazla Goalpara bölgesinde 459 binden fazla, Barpeta bölgesinde 337 binden fazla ve Morigaon bölgesinde de 335 bin civarında kişi etkilendi.

Evlerini terk etmek zorunda kalanlar, eyalet genelinde afet mağdurları için kurulan yardım kamplarına yerleştirildi.

Eyalet Afet Müdahale Fonu (SDRF), yerel yönetim yetkilileri ve yerel halk tarafından yürütülen ortak çalışmalarda pazar gününden pazartesi gününe kadar 291 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

Assam eyalet Başbakanı Sarbananda Sonowal, eyalette selden etkilenen birkaç bölgeyi ziyaret ederek durum değerlendirmesinde bulundu ve yerel yetkililere, sel mağdurları için gerekli düzenlemeleri yapma talimatı verdi.

Eyalet genelinde etkili şiddetli yağışlar ve heyelanlarda yollar, köprüler, su yolları ve diğer altyapı hasar gördü. Afetten etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çay yetiştiriciliğiyle ünlü Assam'da her yıl yağış mevsiminde çay ekim alanları sel suları altında kalıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Hindistan'daki Hint gergedanlarının en büyük evi olan, eyaletteki 430 kilometrekarelik alana sahip Kaziranga Milli Parkı'nın yüzde 85'inin sular altında kaldığı ve parkta aralarında 9 gergedanın olduğu 108 hayvanın telef olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

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