Hindistan'ın Assam eyaletinde sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 79'a yükseldi Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a çıktı.

Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a çıktı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Assam Eyalet Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) yapılan açıklamada, Brahmaputra Nehri'ndeki su seviyesinin yer yer tehlikeli düzeye çıktığı eyalette taşkınlarından 26 bölgenin etkilendiği, 2 bin 678 köyde hasar oluştuğu belirtildi.

Şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 79'a çıktığı belirtilen açıklamada, sellerden toplam 2 milyon 763 bin 719 kişi ile 116 bin 404 hektar ekili alanın etkilendiği bilgisi verildi.

Hükümetin afet mağdurları için şimdiye kadar açtığı 649 yardım kampında halihazırda 47 bin 465 kişiye hizmet verildiği aktarılan açıklamada, bölgeye 181 kurtarma botu sevk edildiği ve 511 kişinin mahsur kaldıkları yerlerden tahliye edildiği kaydedildi.

Eyalet genelinde etkili olan şiddetli yağışlar ve heyelanlarda yollar, köprüler, su yolları ve diğer altyapı hasar gördü.

Afetten etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Seller nedeniyle Kaziranga Milli Parkı'ndaki 100'den fazla hayvan telef oldu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Hindistan'daki Hint gergedanlarının en büyük evi olan 430 kilometrekarelik alana sahip Kaziranga Milli Parkı'nın yüzde 85'inin sular altında kaldığı bildirildi.

Yetkililer, su taşkınları nedeniyle parkta, aralarında 9 gergedanın olduğu 108 hayvanın telef olduğunu, 51 hayvanın yaralandığını ve 134 hayvanın kurtarıldığını belirtti.

Kaynak: AA