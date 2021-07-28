Hindistan'ın Assam eyaleti, ihtilafların yaşandığı Mizoram sınırına 4 bin asker konuşlandıracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'ın Assam eyaleti, ihtilafların yaşandığı Mizoram sınırına 4 bin asker konuşlandıracak

Hindistan'ın Assam eyaleti, ihtilafların yaşandığı Mizoram sınırına 4 bin asker konuşlandıracak
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Hindistan'ın Assam eyaleti, sınır ihtilafı nedeniyle şiddet olaylarının meydana geldiği Mizoram eyaleti sınırına, 4 bin asker konuşlandırma kararı aldı.

Hindistan'ın Assam eyaleti, sınır ihtilafı nedeniyle şiddet olaylarının meydana geldiği Mizoram eyaleti sınırına, 4 bin asker konuşlandırma kararı aldı.

Ülke basınındaki habere göre, Assam eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma, sınır ihtilafı nedeniyle şiddetin tırmanışa geçtiği huduta, yeni bir komando birliği göndereceklerini açıkladı.

Sarma, konuyu yüksek mahkemeye taşıyacaklarını ve bölgedeki iddialarından vazgeçmeyeceklerini duyurdu.

Bölgedeki şiddet sarmalında, 26 Temmuz'da iki eyalet sınırından patlak veren olaylarda 60'dan fazla kişi yaralanmış, Assam eyaletinden 6 polis de hayatını kaybetmişti.

Assam ve Mizoram arasındaki gerginlik

Mizoram, 1972'ye kadar Assam eyaletine bağlıyken 1986'da eyalet oldu.

Yeni Delhi yönetiminin taraflar arasında 1980'lerin başından beri süregelen sınır ihtilafının çözümü için 1994'ten bu yana yürüttüğü barış görüşmeleri ise sonuçsuz kaldı.

Assam ve Mizoram eyaletleri arasındaki gerginlik, haziran sonunda Assam polisinin komşu eyaleti sınır ihlali yapmakla suçlayarak Aitlanghnar bölgesinin kontrolünü ele almasının ardından tırmanışa geçti.

İhtilaflı bölgede haziran sonundan bu yana taraflar arasında belirli aralıklarla gerginlikler yaşanırken bu durum eyalet başbakanlarının karşılıklı Twitter paylaşımlarıyla şiddetlendi.

Assam eyalet polisi, 25 Temmuz'da sınır bölgesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından 8 çiftçi kulübesinin ateşe verilmesinin ardından şiddet dalgasının yeniden alevlendiğini iddia etti.

Polis, Cachar'da Mizoram tarafından fırlatılan taşlar, sopa ve demir çubukla yapılan saldırılarda da çok sayıda polisin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ; SİLAH TUVALETİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI
BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ; SİLAH TUVALETİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI
Sahte ilan şebekesi lideri ve eşi günde 5 kişiyi dolandırıyormuş
Sahte ilan şebekesi lideri ve eşi günde 5 kişiyi dolandırıyormuş
Sarıyer'de evde çıkan tartışmada bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
Sarıyer'de evde çıkan tartışmada bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı İrem Derici Düm Tek Tek
Spor Diego Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hindistan'ın Assam eyaleti, ihtilafların yaşandığı Mizoram sınırına 4 bin asker konuşlandıracak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 17:58:07. #1.15#

title