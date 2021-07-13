Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, Vali İlhami AKTAŞ'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali İlhami AKTAŞ, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyarette; Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, Çanakkale'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretin anısına Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda'ya Minyatür Şehitler Abidesi hediye etti.

Kaynak: Habermetre