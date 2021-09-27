Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
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Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

AA / Gazi Nogay - Haberler | Güncel
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu.

TRABZON (AA) - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu.

Büyükelçi Panda, ilk olarak Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Panda'yı Trabzon'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Ustaoğlu, kentin tarih, turizm ve ticari özelliklerine ilişkin bilgiler verdi.

Daha sonra Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret eden Panda'ya, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu tarafından kentteki yatırım olanakları hakkında sunum yapıldı.

Büyükelçi Panda, kentteki turizm sektörünün temsilcileriyle de bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen ve Vali Ustaoğlu ile TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'nun da katıldığı toplantıda Panda'ya, Trabzon'un turizm potansiyeli hakkında sunum yapıldı.

Trabzon Oteller Birliği ve Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı Mustafa Dündar, son yıllarda özellikle Orta Doğu'dan aşırı talep gören Trabzon'a Hindistan'dan da ziyaretçi beklediklerini belirterek, "Turizmciler olarak Hint pazarına yönelik çalışmalar yapmaya hazırız. Özellikle Hint düğünleri ve eğlence turizmi konusunda güzel potansiyelimiz var. Bölgemizden çok memnun kalacaklarını düşünüyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Panda ise Trabzon ziyaretinin verimli geçtiğini ve memnun kaldığını ifade ederek, gerek yatırım olanakları gerekse turizm potansiyeli konusunda yapılacak çalışmaları değerlendireceklerini söyledi.

Toplantı sonunda Panda'ya Trabzonspor forması hediye edildi.

Ziyaretlere, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez de katıldı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

AA / Gazi Nogay - Son Dakika Haberleri
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