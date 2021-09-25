Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda'dan Ordu Valisi Sonel'e ziyaret Açıklaması

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, arzusunun gelecekteki yatırımların Ordu'ya yapılması ve yöre fındığının ülkesine ulaşması olduğunu bildirdi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Sanjay Kumar Panda, Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

Sonel, Büyükelçiyi Karadeniz'in nadide şehirlerinden Ordu'da görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ziyaretin iki toplum arasında güzel bir birlikteliğe vesile olmasını dileyen Sonel şunları kaydetti:

"Ordu'muz deniziyle, yaylalarıyla, fındık bahçeleriyle, gölleriyle, Yason Burnu, Boztepe'si ve daha birçok güzellikleriyle ülkemizin en güzel şehirlerinden biridir. Sizleri Ordu'ya davet ediyoruz. Sizlerin Ordu'muzun güzelliklerini görmenizi istiyoruz. Ayrıca hem turizm olarak hem de yatırım amaçlı yapılacak her türlü girişimde yanınızda olduğumuzun da bilinmesini isterim."

Büyükelçi Panda ise Ordu'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Arzum gelecekte yapılacak yatırımların Ordu'ya olması ve Ordu fındığının Hindistan'a ulaşmasıdır. Bu birlikteliğin, bu ortaklıkların gelişmesinde rol almak isterim." ifadesini kullandı.

Ziyarette Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez de yer aldı.