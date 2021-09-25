Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda'dan Ordu Valisi Sonel'e ziyaret Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda'dan Ordu Valisi Sonel'e ziyaret Açıklaması

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda'dan Ordu Valisi Sonel'e ziyaret Açıklaması

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, arzusunun gelecekteki yatırımların Ordu'ya yapılması ve yöre fındığının ülkesine ulaşması olduğunu bildirdi.

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, arzusunun gelecekteki yatırımların Ordu'ya yapılması ve yöre fındığının ülkesine ulaşması olduğunu bildirdi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Sanjay Kumar Panda, Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

Sonel, Büyükelçiyi Karadeniz'in nadide şehirlerinden Ordu'da görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ziyaretin iki toplum arasında güzel bir birlikteliğe vesile olmasını dileyen Sonel şunları kaydetti:

"Ordu'muz deniziyle, yaylalarıyla, fındık bahçeleriyle, gölleriyle, Yason Burnu, Boztepe'si ve daha birçok güzellikleriyle ülkemizin en güzel şehirlerinden biridir. Sizleri Ordu'ya davet ediyoruz. Sizlerin Ordu'muzun güzelliklerini görmenizi istiyoruz. Ayrıca hem turizm olarak hem de yatırım amaçlı yapılacak her türlü girişimde yanınızda olduğumuzun da bilinmesini isterim."

Büyükelçi Panda ise Ordu'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Arzum gelecekte yapılacak yatırımların Ordu'ya olması ve Ordu fındığının Hindistan'a ulaşmasıdır. Bu birlikteliğin, bu ortaklıkların gelişmesinde rol almak isterim." ifadesini kullandı.

Ziyarette Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez de yer aldı.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Melih Gökçek, FETÖ'ye imar konusunda rant sağladığı şikayeti üzerine ifade verdi

Melih Gökçek, FETÖ'ye imar konusunda rant sağladığı şikayeti üzerine ifade verdi

 Ordu'da FETÖ operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı! Ev ve iş yerlerinden servet çıktı

Ordu'da FETÖ operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı! Ev ve iş yerlerinden servet çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Balotelli Mesut Özil Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda'dan Ordu Valisi Sonel'e ziyaret Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 13:56:35. #1.17#