Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda'dan Kapadokya'ya övgü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda'dan Kapadokya'ya övgü

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, peribacalarıyla kaplı Kapadokya'nın harika bir yer olduğunu söyledi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, peribacalarıyla kaplı Kapadokya'nın harika bir yer olduğunu söyledi.

Hindistan Büyükelçiliğince Kapadokya'da düzenlenen "Dünya Yoga Günü" etkinliğine katılan Panda, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun turizm açısından zengin olduğunu vurguladı.

Panda, salgın dolayısıyla dünya genelinde turizm alanlarında yaşanan sakinliğin aşı çalışmalarıyla yeniden hareketlenmeye başladığını, Türkiye'nin de başlıca tercih edilecek ülkelerden olduğunu belirtti.

Türkiye'ye gelecek yıldan itibaren ülkesinden çok sayıda turistin geleceğini dile getiren Panda, "Türkiye her şeyiyle güzel bir ülke. Sadece doğal güzellikleri değil, geçmişten kalan tarihi alanlarıyla adeta kültürlerin bir araya geldiği bir yer kıvamında. Türkiye'ye gelen herhangi bir ziyaretçi, başka bir ülkeye gitmek istemez çünkü tüm güzellikleri, doğa, tarih ve kültürel değerleri bir arada bulabiliyor." dedi.

Panda, Türkiye'ye gelenlerin paket turizmi yapmış gibi birçok deneyimi elde edebileceğini söyleyerek, "Bizanslılardan, Osmanlı'dan ve daha pek çok medeniyetten kalan tarihi eser ve kalıntılar var. Dolayısıyla Türkiye tarihi zenginliklerin olduğu bir nokta. Kapadokya da benim için harika bir yer, birçok yerini gezdim. Kapadokya sadece Türkiye için değil, tüm insanlık için ortak mirastır." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda'dan Kapadokya'ya övgü
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda'dan Kapadokya'ya övgü
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda'dan Kapadokya'ya övgü
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda'dan Kapadokya'ya övgü
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda'dan Kapadokya'ya övgü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

İngiltere'de bir haftada 35 bin 204 Delta mutasyonu tespit edildi
İngiltere'de bir haftada 35 bin 204 Delta mutasyonu tespit edildi
AB, Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesi için 3 milyar avro bütçe ayıracak
AB, Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesi için 3 milyar avro bütçe ayıracak
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB'nin Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için 2024'e kadar 3 milyar avro bütçe ayıracağını bildirdi.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB'nin Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için 2024'e kadar 3 milyar avro bütçe ayıracağını bildirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Şeyma Subaşı Tuğba Coşkun Kaan Yıldırım Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Fatih Terim Merih Demiral Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda'dan Kapadokya'ya övgü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 15:12:20. #1.16#

title