Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya Adana'da

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'yı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bhattacharyya, Adana'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Vali Demirtaş, Adana ilgili bilgi vererek iki ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerine katkı yapacak çalışmalara desteklerinin tam olduğunu belirtti.

Kaynak: AA