Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

09.12.2019 23:54 | Son Güncelleme: 09.12.2019 23:54
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın

'ın Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Bhattacharyya, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Bhattacharyya, kategorisinde Sergen Sezgin'nin "Şehitlere saygı", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", kategorisinde ise Durmuş Genç'in "Rafting'in zorlu parkuru" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Bhattacharyya, yarışmayı överek "Listedeki fotoğrafların Türk kültürünün farklı yönlerini anlattığını düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA
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