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Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde "Hindistan Teknik ve Ekonomik İş birliği Günü" etkinliği

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda'nın ev sahipliğinde, "ITEC Günü" olarak bilinen "Hindistan Teknik ve Ekonomik İş birliği Günü"nün 57. yıl dönümü ve Hindistan Kültürel İlişkiler Konseyi (ICCR) Mezunlar Günü etkinliği düzenlendi.

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda'nın ev sahipliğinde, "ITEC Günü" olarak bilinen "Hindistan Teknik ve Ekonomik İş birliği Günü"nün 57. yıl dönümü ve Hindistan Kültürel İlişkiler Konseyi (ICCR) Mezunlar Günü etkinliği düzenlendi.

Davete, Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Büyükelçi Rıza Hakan Tekin, ITEC mezunları ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Panda, ITEC'in 1964'te Hindistan'ın ortağı ülkeler için ikili destek programı olarak başlatıldığını belirterek, "O zaman bir fikir olarak başlayan, gelişmekte olan ülkelerdeki dostlarımız için bir vizyon olan şey, kalkınma ortaklığımızda güçlü bir marka haline geldi." diye konuştu.

ITEC'in, ülkesinin bilgi, beceri ve uzmanlığını dünyayla paylaşmak için en önemli araç olduğunu söyleyen Panda, her yıl 161 ortak ülkeye 10 binden fazla burs verildiğinin altını çizdi.

Panda, birçok Türk vatandaşının, kapasite geliştirme programlarından ve Hindistan hükümeti tarafından sunulan burslardan yararlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, diplomatlara, akademisyenlere, öğrencilere bu programlara başvuru yapmaları çağrısında bulundu.

Etkinlikte konuşan Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Büyükelçi Tekin de zengin tarihe ve kültüre sahip iki ülkeyi bir araya getiren ITEC'in çok faydalı bir program olduğunu ve Bakanlığın, kendilerine tahsis edilen burs imkanlarının kullanılması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Türkiye ve Hindistan'ın yüzyıllara dayanan köklü ilişkilerine ve iki ülke halkı arasındaki güçlü kültürel bağa dikkati çeken Tekin, ITEC gibi programların, bu ilişkilerin daha da güçlendirilmesi açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde 'Hindistan Teknik ve Ekonomik İş birliği Günü' etkinliği - Haberler
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