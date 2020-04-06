Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği AA'nın 100. yılını kutladı Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği, 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansını (AA) tebrik etti.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği, 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansını (AA) tebrik etti.

Büyükelçilik Maslahatgüzarı Vanaja K. Thekkat, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği tebrik mektubunda, Hindistan hükümetinin, 100'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle AA'yı kutladığını belirtti.

Thekkat, mektubunda, AA'nın 1920'deki başlangıcından bu yana sadece Türkiye'de değil dünyanın diğer bölgelerindeki insanlara da haber ulaştırarak hizmet ettiğini kaydetti.

Hindistan ve Türkiye arasında yıllardır sıkı bağların bulunduğunu belirten Vanaja K. Thekkat, iki ülke halklarının da yakın bir ilişkiye sahip olduğunu vurguladı.

Thekkat, Hindistan'daki halkın Mahatma Gandi liderliğinde sömürge güçlerine karşı mücadele ettiği sırada Türkiye'nin Milli Mücadelesine destek vermek için öne çıktıklarını anımsattığı mektubunda, Mahatma Gandi'nin Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Türkiye'ye yönelik adaletsizliklere karşı durduğunu vurguladı.

Kaynak: AA