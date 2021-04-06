Hindistan'ın 4 eyaleti ile bir birlik toprağında eyalet meclisi seçimleri yapılıyor

YENİ Hindistan'ın Assam, Kerala, Tamil Nadu ve Batı Bengal eyaletleri ile Puducherry Birlik Toprağı'nda eyalet meclisi seçimleri düzenleniyor.

YENİ Hindistan'ın Assam, Kerala, Tamil Nadu ve Batı Bengal eyaletleri ile Puducherry Birlik Toprağı'nda eyalet meclisi seçimleri düzenleniyor.

Ülkenin 4 eyaleti ile 1 birlik toprağında, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ile çiftçi protestolarının gölgesinde eyalet meclisi seçimlerine gidildi.

Assam, Kerala, Tamil Nadu, Batı Bengal ve Puducherry'de ay sonuna kadar farklı aşamalarda yapılacak seçimlerin sonuçları 2 Mayıs'ta açıklanacak.

Başbakan Narendra Modi'nin liderliğindeki Hindistan Halk Partisinin (BJP) seçim çalışmalarını Hindu milliyetçiliği ideolojisi üzerinden yürüttüğü Assam ve Batı Bengal'de 27 Mart'ta başlayan eyalet meclis seçimlerinin 3. aşaması için oy verme işlemi sürüyor.

Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halktan, özellikle de gençlerden seçimlere rekor katılım sağlamalarını istedi.

Yerel medyaya yansıyan görüntülerde, oy vermeye gelenlerin maskeli olarak seçim merkezi önünde sıraya girdiği ve ateş ölçümü yapan yetkililerin, sosyal mesafeye uyulması için çabaladığı görüldü.

BJP'nin sınavı Müslüman nüfusun yoğun olduğu eyaletlerde

Müslüman nüfusun yoğun bulunduğu Assam, Kerala ve Batı Bengal'de eyalet meclisi seçimleri, BJP için sınav niteliği taşıyor. BJP'nin seçimleri kazanmak için zorlu mücadele yürüttüğü bu 3 eyalette Müslümanlar nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor.

Söz konusu 3 eyalet ile Puducherry'deki seçimlerin, sadece bu yerlerdeki meclisi belirlemeyeceği aynı zamanda Hindistan siyasetinin gidişatına yön vereceği değerlendirmesi yapılıyor.

BJP'nin oylarını, Modi'nin iktidara geldiği 2014'ten itibaren ülkenin orta ve kuzey kesimindeki eyaletlerde artırdığı biliniyor. Bu seçimlerin de BJP'nin oylarını ülkenin güney ve kuzeydoğu kesiminde artırması için önemli olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, ülke geneline yayılan ve aylarca süren çiftçi protestoları ve Kovid-19 salgını sonrası yaşanan ekonomik kriz, iktidar partisinin seçimleri kazanmasının önünde başlıca engeller arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, BJP'nin Kerala ve Tamil Nadu'da kazanma ihtimalinin düşük olduğunu ifade ederken, iktidar partisinin, Bangladeşli Müslümanları sınır dışı etme vaadinde bulunduğu Hindu nüfusun oylarıyla Batı Bengal ve Assam'da gücünü artırabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen