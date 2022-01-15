Hindistan ile Japonya "Özel Stratejik ve Küresel Partnerliği" geliştirmek istiyor

Hindistan ile Japonya, güvenlik ve ekonomi alanında somut sonuçlar elde etme hedefiyle "Özel Stratejik ve Küresel Partnerliği" geliştirmek istediklerini bildirdi.

Hindistan ile Japonya, güvenlik ve ekonomi alanında somut sonuçlar elde etme hedefiyle "Özel Stratejik ve Küresel Partnerliği" geliştirmek istediklerini bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, telefonda yaptıkları görüşmede ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 20 dakika süren görüşmede ikili, Japonya-Hindistan diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 70. yıl dönümü konusunda da görüşlerini ifade etti.

İki bakan, siyaset, güvenlik ve ekonomi alanında somut sonuçlar elde etme hedefiyle "Japonya-Hindistan Özel Stratejik ve Küresel Partnerliğini" geliştirmek istediklerini belirtti.

Hayaşi ve Subrahmanyam, dijital, siber savunma teknolojileri alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Hindistan'da yapımı süren Mumbai-Ahmedabad Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin hızlandırılmasını değerlendirdi.

Görüşmede, iki ülke dışişleri ile savunma bakanlarını kapsayan 2+2'li zirve ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun muhtemel Hindistan ziyareti de ele alındı.

Myanmar'daki duruma ve Kuzey Kore'nin son füze denemelerine de değinen iki bakan, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında yürütülen Quad iş birliğinin son durumuna ilişkin de görüş alışverişinde bulundu.

Diyalog forumundan ittifaka

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki Demokrasi Yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar ve bilgi alışverişini kapsıyor.